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Verkeersmaatregelen in Lage Zwaluwe door graafwerkzaamheden Enexis

Vandaag om 10:09

In Lage Zwaluwe worden de Noord-Brabantlaan en een deel van de Zeelandlaan afgesloten en geldt een parkeerverbod door graafwerkzaamheden van Enexis.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verkeersmaatregelen in Lage Zwaluwe. Vanaf 13 juli 2026 om zeven uur ’s ochtends tot 24 augustus 2026 om vijf uur ’s middags worden de Noord-Brabantlaan en een gedeelte van de Zeelandlaan afgesloten. Het gaat om het gebied rond huisnummers 17 tot en met 23.

Daarnaast geldt op deze locaties een parkeerverbod. De maatregelen zijn ingesteld vanwege graafwerkzaamheden van Enexis. De duur van de afsluitingen kan eventueel worden aangepast, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

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