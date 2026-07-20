Zoutendijk en Pootweg tijdelijk afgesloten op 30 juli

Op 30 juli worden de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en de Pootweg in Lage Zwaluwe tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het spoor.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor het afsluiten van twee wegen op 30 juli 2026. Het gaat om de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en de Pootweg in Lage Zwaluwe. Beide afsluitingen zijn nodig vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.

De Zoutendijk is afgesloten tussen acht uur ’s ochtends en vier uur ’s middags, ter hoogte van het spoor. De Pootweg gaat dicht van zeven uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. De gemeente geeft aan dat de afsluitingen mogelijk korter of langer duren, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.