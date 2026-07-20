Helmond past regels aan in Algemene plaatselijke verordening

De gemeenteraad van Helmond heeft wijzigingen doorgevoerd in de Algemene plaatselijke verordening (APV) uit 2020. Het aangepaste besluit treedt op 1 augustus 2026 in werking.

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De zesde wijziging van de APV Helmond 2020 is vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2026. De wijzigingen bevatten onder meer een verbod op deelname aan onvergunde carmeetings en nieuwe definities voor het stadiongebied op Campus De Braak. Ook zijn regels aangepast met betrekking tot parkeren van grote voertuigen en openlijk drugsgebruik.

Bovendien zijn de geluidsnormen voor evenementen, zoals carnaval en de kermis, verduidelijkt. De bijlagen bij de verordening zijn herzien, met onder andere een nieuwe kaart voor de bebouwde komgrens. Het volledige besluit wordt vanaf 1 augustus 2026 van kracht.