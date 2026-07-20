De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor Berghem Bruist 2026. Het evenement vindt plaats op 20 september in de Pastorietuin aan de Julianastraat en Pastoor van Teteringstraat.

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Berghem Bruist 2026 is een A-evenement dat op zondag 20 september wordt gehouden. De locatie voor het evenement is de Pastorietuin in Berghem, bij de Julianastraat en Pastoor van Teteringstraat. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 16 juli.

De gemeente Oss heeft het evenement aangekondigd om inwoners te informeren over de vergunningverlening. Het besluit is officieel verzonden op dezelfde dag dat het is genomen. Meer details over het evenement of de vergunning zijn in te zien bij de gemeente.