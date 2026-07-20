Bodemenergiesysteem aangelegd aan Postelseweg in Eersel

In Eersel heeft Bergmans Grondboringen een melding gedaan voor het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen aan de Postelseweg.

Gevonden voor jou

Bergmans Grondboringen B.V. heeft op 9 juli 2026 bij de gemeente Eersel een melding ingediend. Het gaat om het aanleggen en in gebruik nemen van twee gesloten bodemenergiesystemen aan de Postelseweg 54b en 54c. Dit type systeem maakt gebruik van een gesloten kringloop in de bodem om energie te winnen voor verwarming en koeling.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat het uitsluitend een kennisgeving is. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Het kenmerk van de procedure is Z-2026-011705.