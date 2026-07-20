Gemeentegrond Wintelre mogelijk verkocht aan derden

De gemeente Eersel heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het wijzigen van de functie van een stuk grond aan Klein Koemeer 8 in Wintelre. De aanvraag is bedoeld om de grond te kunnen verkopen aan derden.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de regels in het omgevingsplan worden aangepast. De gemeente ontving de aanvraag op 16 juli 2026 en verwacht binnen acht weken een beslissing te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie over de vergunning beschikbaar wordt gesteld.

De aanvraag betreft gemeentelijke grond aan Klein Koemeer 8 in Wintelre. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk. Het kenmerk van de zaak is 07709113.