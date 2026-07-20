Bouw transportverdeelregelstation gepland in Reusel

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een transportverdeelregelstation aan de Hamelendijk in Reusel. Ook worden een hekwerk geplaatst en een inrit aangelegd.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden heeft op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een transportverdeelregelstation, het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een inrit aan Hamelendijk ongenummerd.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Op dat moment kunnen inwoners de documenten inzien en reageren. Voorlopig ligt de aanvraag nog niet ter inzage.