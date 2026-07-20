Reusel krijgt vergunning voor luchtwassers en mestverwerking

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming verleend voor het aanpassen van een varkenshouderij en het plaatsen van luchtwassers en een mestverwerkingsinstallatie.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft op 16 juli 2026 een vergunning verleend voor het wijzigen van een varkenshouderij aan 't Holland 9 in Reusel. Hierbij worden luchtwassers en een installatie voor mestverwerking toegevoegd. Het besluit is een herstel van een eerdere vergunning en heeft kenmerk REU-2021-0327.

De luchtwassers zijn systemen die de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak, verminderen. De mestverwerkingsinstallatie maakt het mogelijk om mest op de locatie zelf te verwerken, wat transport vermindert en milieuvriendelijker kan zijn.

Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het eerdere ontwerp. Belanghebbenden kunnen hierop reageren via een beroepsprocedure, die zes weken duurt en vandaag, 20 juli 2026, start.