Someren start warmteprogramma voor duurzame verwarming

De gemeente Someren heeft het warmteprogramma gelanceerd. Dit plan moet zorgen voor een overstap naar duurzame manieren van verwarmen en minder afhankelijkheid van aardgas.

Gevonden voor jou

Met het warmteprogramma wil de gemeente Someren stap voor stap de overgang naar duurzame warmtebronnen realiseren. Het plan richt zich op alternatieven zoals warmtepompen en warmtenetten, die fossiele brandstoffen vervangen. Dit heeft gevolgen voor hoe huizen en gebouwen in de gemeente verwarmd worden.

In samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties zoekt Someren naar de meest geschikte oplossingen. Het doel is om de gemeente ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zonder afhankelijkheid van aardgas.

Duurzame toekomst

De overstap naar duurzame warmtebronnen is een belangrijke stap in het verduurzamen van de gemeente. Door mee te denken en ideeën te delen, kunnen inwoners en betrokken partijen bijdragen aan het succes van dit programma.

De gemeente benadrukt dat de input van inwoners essentieel is om passende oplossingen te vinden. Via een vragenlijst kunnen zij hun wensen en ideeën aangeven. Zo wordt het warmteprogramma afgestemd op de behoeften van de gemeenschap.