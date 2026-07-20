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Auto in sloot Nieuwendijk, bestuurder gaat er op blote voeten vandoor
Vandaag om 10:24 • Aangepast vandaag om 11:49
Een bestuurder is maandagmorgen op de Parallelweg in Nieuwendijk met zijn auto in de sloot beland. Agenten die snel ter plaatse waren troffen in eerste instantie niemand aan bij de auto. Na een korte zoektocht werd de man enkele honderden meters verderop aangetroffen. Hij had geen schoenen aan.
Waarschijnlijk verloor de man de macht over het stuur en schoot daarna rechtdoor de sloot in.
Waarom de man er vandoor ging en waarom hij op blote voeten was, is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld. De politie doet verder onderzoek.
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