Bijzondere gedenkplek voor stilgeboren en overleden kindjes Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop is een gedenkplek gemaakt voor ouders die afscheid hebben moeten nemen van hun kindje tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte. Met deze plek wil het ziekenhuis ouders een warme en blijvende mogelijkheid bieden om hun kindje te herdenken.

De gedenkplek is ontstaan vanuit een wens van de werkgroep Stilgeboren Kindjes van het Vrouw Moeder Kind-centrum van het ziekenhuis. Verpleegkundigen Natascha en Marieke zagen dat er behoefte was aan een centrale plek waar ouders op een persoonlijke manier hun kindje kunnen herdenken.

"We hopen dat ouders hier voelen dat hun kindje niet wordt vergeten", vertellen Natascha en Marieke. "Dat er altijd een plek is om even stil te staan, hoe lang geleden het verlies ook is. Soms zegt een plek meer dan woorden."

Samenwerking met SintLucas

Voor het ontwerp van de gedenkplek werkte het Anna Ziekenhuis samen met SintLucas in Boxtel. Dertien studenten van de opleiding Ruimtelijk Vormgeven maakten een ontwerp voor de gedenkplek. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van studente Annelotte de Bakker.

Persoonlijk aandenken

Ouders ontvangen bij hun vertrek uit het ziekenhuis een houten label als aandenken. Thuis kunnen zij dit op een persoonlijke manier vormgeven. Wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen zij het label een plek geven op het gedenkbord in het stiltecentrum van het ziekenhuis.

Brabant

Ook sommige andere Brabantse ziekenhuizen hebben een gedenkplek voor stilgeboren en overleden baby's, bijvoorbeeld het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.