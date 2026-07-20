Gijzelaars PI Vught stonden doodsangsten uit, rechtszaak Corné H. begonnen

De medewerkers van de gevangenis in Vught die in december werden gegijzeld door Corné H. (30) hebben doodsangsten uitgestaan. Dat blijkt maandag in de rechtbank van Den Bosch. De rechter neemt de verklaringen van vier van de gijzelaars door. Daaruit blijkt hoe bizar 5 december vorig jaar voor hen verliep.

Corné H. liep na de lunch naar de centrale post en gijzelde de drie aanwezige medewerkers urenlang. Behalve die drie waren er nog vijf collega's bij de gijzeling betrokken. Die zaten in het printerhok en in het kantoor, en konden niet weg.

Corné mocht in de centrale post een schilmesje lenen en een blender om een smoothie maken, zo werd duidelijk in de rechtszaal. Er zijn vier mesjes op zo’n afdeling en er wordt strak bijgehouden wie een mesje heeft en of dat wel terugkomt.

Emotieloos

Corné liep rond half drie die middag wel naar de post met het mesje, maar niet om het terug te geven. In plaats daarvan sloot hij de deuren van de post, die tussen twee afdelingen ligt. Hij boeide twee medewerkers aan een tafel en pakte alle mesjes.

Vooral het eerste uur was heel spannend, vonden de gijzelaars. Corné was wel kalm, maar ook emotieloos. De medewerkers waren bang dat hij elk moment kon ontploffen. Corné werd vaak gevraagd door de rechter wat hij er nog van wist, maar vaak moest hij het antwoord schuldig blijven. “Het is gebeurd, maar het had nooit mogen gebeuren”, vertelde H. met rustige stem in de rechtszaal. Maar hij wist ook niet precies wat hij voor doel had.