Rechtszaak gijzeling PI Vught: medewerkers vreesden voor hun leven
De medewerkers van de gevangenis in Vught die in december werden gegijzeld door Corné H. (30) hebben doodsangsten uitgestaan. Dat blijkt maandag in de rechtbank van Den Bosch. De rechter neemt de verklaringen van vier van de gijzelaars door. Daaruit blijkt hoe bizar 5 december vorig jaar voor hen verliep.
Corné H. liep na de lunch naar de centrale post en gijzelde de drie aanwezige medewerkers urenlang. Behalve die drie waren er nog vijf collega's bij de gijzeling betrokken. Die zaten in het printerhok en in het kantoor, en konden niet weg.
Corné mocht in de centrale post een schilmesje lenen en een blender om een smoothie maken, zo werd duidelijk in de rechtszaal. Er zijn vier mesjes op zo’n afdeling en er wordt strak bijgehouden wie een mesje heeft en of dat wel terugkomt.
Emotieloos
Corné liep rond half drie die middag wel naar de post met het mesje, maar niet om het terug te geven. In plaats daarvan sloot hij de deuren van de post, die tussen twee afdelingen ligt. Hij boeide twee medewerkers aan een tafel en pakte alle mesjes.
Vooral het eerste uur was heel spannend, vonden de gijzelaars. Corné was wel kalm, maar ook emotieloos. De medewerkers waren bang dat hij elk moment kon ontploffen. Corné werd vaak gevraagd door de rechter wat hij er nog van wist, maar vaak moest hij het antwoord schuldig blijven. “Het is gebeurd, maar het had nooit mogen gebeuren”, vertelde H. met rustige stem in de rechtszaal. Maar hij wist ook niet precies wat hij voor doel had.
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Stemmen
Deskundigen hebben geconstateerd dat H. geen plan had toen hij naar de centrale post liep. Maar ineens kwam dat gijzelplan. “Hij ziet dingen niet aankomen en voelt het niet”, zeggen deskundigen daarover. “En ineens is het er.” Corné H. zegt zelf dat stemmen in zijn hoofd hem die opdracht gaven.
H. wilde naar Zwolle, zei hij, naar de psychiatrische afdeling daar. Maar waarom weet hij nu ook niet meer. Om kwart voor vijf liet hij de man in de centrale post vrij uit een soort medeleven, omdat die naar zijn kinderen moest. Dat maakte de overgebleven vrouwen nog angstiger, maar later maakte hij ook hen los om ze vrij te laten.
Arrestatieteam
Na een gesprek met de onderhandelaar besloot H. om te stoppen met de gijzeling. Voor hij het wist was het arrestatieteam er om hem in te rekenen.
Corné H. maakt een heel kalme indruk in de rechtbank. Hij heeft zichzelf teruggezien op de beelden, maar herkent zichzelf daar niet in. Die situatie in Vught lijkt daarmee precies op de situatie in Ede, waar H. vier medewerkers van een café gijzelde. Hij vindt het ook voor de medewerkers van de PI ‘heel spijtig’.
De Bossche rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van zijn gijzelingszaak. Later deze maandag komen de slachtoffers en deskundigen aan het woord. Daarna maakt justitie de strafeis bekend en verdedigt de advocaat van H. zijn kant.
Naar verwachting zal justitie geen celstraf eisen, maar een behandeling. H. was lang aan het wachten op de psychiatrische afdeling in Vught op een plekje in een tbs-kliniek. Ten einde raad kwam hij tot de gijzeling. Sinds een paar weken zit hij in een tbs-kliniek in Groningen, waar eindelijk zijn behandeling kon worden gestart.
Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in de PI in Vught.