Achtervolging door 3 landen eindigt in Tilburg, vluchtende chauffeur gepakt

De bestuurder van een auto met Duits kenteken is zondag opgepakt in Tilburg, na een lange achtervolging door drie landen. Deze begon in Duitsland, liep via Limburg en België en eindigde in de Van Hogendorpstraat in de Hasselt in Tilburg.

Bij de achtervolging is ondersteuning verleend door de politiehelikopter. De verdachte is aangehouden en het voertuig is in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van rijden zonder geldig rijbewijs, gebruikmaken van gestolen kentekenplaten en rijden onder invloed.

Over de identiteit van de verdachte en de verdere afhandeling van de zaak doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen.