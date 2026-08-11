Elle danst op een paard en mag naar het WK: 'Een echte teamprestatie'

Als kind zat ze regelmatig op een pony, maar ze vond het leuker om een handstand of koprol te oefenen op een houten paard. Elle van Dijk (26) uit Odiliapeel koos voor voltige, volgens haar 'een combinatie van dans en acrobatische elementen met een galopperend paard’. Komende week doet ze mee aan het WK in het Duitse Aken waar ze zich gaat meten met de wereldtop: “Het is geweldig om samen met je paard een mooie routine neer te zetten.”

De liefde voor paardensport komt niet van een vreemde, want haar moeder zat in de paardenwereld. “We hadden thuis een pony en mijn zus en ik waren best fanatiek. In ons dorp zit een voltigeclub en ons mam vond het een goed idee om daar te leren hoe je moet vallen en hoe je vrijer op een pony kan zitten. Dit met het idee om goede ponyruiters te worden. Maar ik merkte al snel dat ik het leuker vond om op de pony te staan dan te zitten.”

Acrobatische oefeningen Bij voltige voert de voltigeur allerlei acrobatische oefeningen uit op de rug van een galopperend aard. Het paard loopt in een cirkel en zit aan een lange lijn die wordt begeleid door een longeur. “Tijdens een wedstrijd laat ik drie verschillende routines zien, die elk 1 minuut duren", legt Van Dijk uit. "Ik oefen veel op mechanische houten oefenpaarden: eerst zonder beweging en daarna op een simulator die de beweging van de galop nabootst. Pas als ik de oefening volledig beheers, voer ik die uit op een echt paard. Daardoor blijven de paarden waarmee ik werk het leuk vinden om te doen."

De eerste jaren trainde Elle niet zo vaak, het was vooral voor de lol. Nadat ze als toeschouwer in 2014 de Wereldruiterspelen in Frankrijk bezocht, werd ze fanatieker. “Het was het grootste podium om op uit te komen, de sfeer was vet. Bij voltige kun je echt je eigen kwaliteiten laten zien. Of je nu heel sierlijk, flexibel of juist heel krachtig bent. Mij leek het geweldig om het allerhoogste niveau te bereiken.”

"Je hebt je paard en de longeur keihard nodig."