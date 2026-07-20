Taxibedrijf zoekt chauffeurs voor leerlingenvervoer Halderberge

Taxibedrijf Vos gaat het leerlingenvervoer in Halderberge verzorgen en zoekt hiervoor chauffeurs.

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Vanaf het nieuwe schooljaar neemt Taxi Vos het leerlingenvervoer in de gemeente Halderberge op zich. Het bedrijf is dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs die deze taak willen oppakken.

De chauffeurs worden het vaste gezicht voor de leerlingen die dagelijks gebruik maken van het vervoer. Het bedrijf vraagt kandidaten om klantvriendelijk te zijn en in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Deze eigenschappen zijn belangrijk omdat chauffeurs vaak een vertrouwde rol spelen in het leven van de kinderen.

Voor Halderberge

Halderberge omvat onder andere plaatsen zoals Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd. Chauffeurs uit de regio worden aangemoedigd om te reageren, zodat leerlingen snel en betrouwbaar naar school kunnen worden gebracht.

Het taxibedrijf heeft aangegeven dat het nieuwe schooljaar al snel begint, waardoor er haast is bij het vinden van geschikte kandidaten.