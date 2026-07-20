Kunstwerken in Halderberge worden opgeknapt

In Halderberge worden deze zomer kunstwerken in de openbare ruimte hersteld en schoongemaakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kunstwacht, dat een speciaal onderhoudsprogramma heeft opgesteld. Het opknappen van de kunstwerken is onderdeel van een meerjarenplan. Tijdens het werk is er mogelijk iets zichtbaar voor voorbijgangers.

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Kunstwacht heeft een beheer- en onderhoudsprogramma opgesteld voor de kunstwerken in Halderberge. Het plan is erop gericht om de kunstwerken in de openbare ruimte de komende jaren goed te onderhouden. Deze zomer wordt gestart met het herstellen en reinigen van de kunstwerken.

De werkzaamheden zijn bedoeld om de kunstwerken in goede staat te houden en hun uitstraling te verbeteren. Waar nodig worden beschadigingen hersteld en wordt vuil verwijderd. De aanpak is afgestemd op de specifieke behoeften van elk kunstwerk.

Werkzaamheden soms zichtbaar

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat voorbijgangers iets zien van de activiteiten. Kunstwacht voert het werk ter plaatse uit en gebruikt daarbij professionele technieken en materialen. Het onderhoud is een belangrijk onderdeel van het behoud van de kunstwerken.

De gemeente Halderberge heeft meerdere kunstwerken verspreid over verschillende locaties. Met het meerjarenplan wil Kunstwacht ervoor zorgen dat deze kunstwerken nog jarenlang een bijdrage leveren aan de uitstraling van de openbare ruimte.