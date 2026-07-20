Gezandebaan in Asten vanaf 24 juli weer open

De Gezandebaan tussen Someren en Asten is vanaf vrijdagmiddag 24 juli weer open. De weg is voorzien van nieuw asfalt en betonverharding. Hiermee komen de werkzaamheden, die sinds 8 juni aan de gang zijn, grotendeels ten einde. Na de bouwvak worden alleen nog kleine aanpassingen gedaan.

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De werkzaamheden aan de Gezandebaan zijn bijna afgerond. Vanaf vrijdagmiddag 24 juli, bij de start van de bouwvak, is de weg weer volledig open voor verkeer.

Van 8 juni tot medio juli is gewerkt aan het traject vanaf de Teunis Spekbaan in Someren tot en met de kruising met de Veluwsedijk in Asten. Tijdens deze periode is de weg voorzien van nieuw asfalt. Langs het traject is daarnaast betonverharding aangebracht om de duurzaamheid te verbeteren.

Kleine klussen na de bouwvak

Na de bouwvak worden op enkele plekken nog inritten aangepast. Deze werkzaamheden zijn kleinschalig en hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Gezandebaan. De weg blijft volledig toegankelijk voor alle verkeer.

De gemeente bedankt omwonenden, weggebruikers en ondernemers voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden. Vanaf aanstaande vrijdag kan iedereen weer gebruik maken van de vernieuwde route.