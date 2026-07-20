Kat Mosch beschoten met vuurwapen: dierenarts kan niks meer voor hem doen
Als kat Mosch (5) zaterdagochtend zwaargewond thuiskomt, brengt zijn baasje hem gelijk naar de dierenarts. Die doet een schokkende ontdekking bij het bekijken van de gemaakte röntgenfoto van de kat: Mosch is beschoten met een vuurwapen. Dit zien we bijna nooit, zegt de dierenarts. Mosch is niet te redden en de dierenarts moet hem laten inslapen.
"Ik heb er slapeloze nachten van", zegt Amina* uit Deurne. Ze heeft geen idee wie haar kat beschoten heeft. "Ik woon hier 25 jaar en heb nooit problemen gehad in de buurt." Nu haar kat is beschoten met een vuurwapen is ze voorzichtig en doet ze haar verhaal anoniem. "Wat als er een kind in de buurt was geweest?", verzucht ze.
Mosch is al twee keer eerder thuisgekomen met vergiftigingsverschijnselen. "Hij moest braken en viel constant om." Beide keren overleeft hij het. "Mosch loopt hier vrij rond in de tuin en daaromheen, het kan zijn dat een buurman dat niet fijn vindt", gist ze naar de reden voor de beschieting.
De dierenarts constateert zaterdagochtend twee kleine ronde wondjes aan beide kanten van de flank. "Ze lijken recht tegenover elkaar te zitten, en lijken diep te zijn", valt in het behandelrapport te lezen.
Vuurwapen
Een röntgenfoto bevestigt het vermoeden van dierenarts. De kogel is dwars door het lijf van Mosch gegaan. Daarbij zijn de nieren en darmen geraakt. Er rest de dierenarts niets anders dan Mosch te laten inslapen. De kat heeft teveel schade en bloedverlies geleden.
Een kogel is niet te zien op de röntgenfoto. "Alleen een kogel uit een vuurwapen kan dit veroorzaken", is de schokkende conclusie van de dierenarts. Hagel of een kogel uit een luchtbuks zou in het lichaam achterblijven.
"We krijgen een paar keer per jaar slachtoffers van een beschieting met een luchtbuks, maar dit zien we bijna nooit", zegt Kim van dierenartsenpraktijk Anicura in Helmond, waar Mosch zaterdag behandeld werd. Haar verklaring hiervoor is simpel: "Als het goed is, loopt niet iedereen met een vuurwapen op zak."
Aangifte
De dierenarts adviseert Amina, vanwege de ernst van de zaak, aangifte te doen bij de politie. Als ze dat wil doen, blijkt ze pas over zes dagen - op zondag - terecht te kunnen op het bureau: "Daarover ben ik verbijsterd, er loopt hier iemand in de buurt met een vuurwapen. Dat kan en mag toch niet."
Amina is nog diep onder de indruk van wat er is gebeurd met Mosch. "We hebben hem vijf jaar, hij was echt een kameraad, een maatje. Ook de kinderen missen hem enorm." Tegelijkertijd maakt ze zich grote zorgen over de veiligheid in de wijk. "Ik hoop dat politie zich achter de oren krabt, maar ik mis urgentie."
Geen onwil
De politie geeft in een reactie aan dat het geen onwil is dat de aangifte pas komende zondag opgenomen kan worden. "We zitten in de vakantieperiode, dus daardoor zitten we wat krapper in de bezetting." Volgens een woordvoerder is het gezien de ernst van het delict niet mogelijk online aangifte te doen. Voor simpelere zaken als een fietsendiefstal kan dat wel, maar in dit geval moet Amina persoonlijk naar het bureau komen.
Daarnaast speelt ook mee dat Amina geen idee heeft wie er op Mosch geschoten heeft. Er zijn geen getuigen of camerabeelden waarop Mosch te zien is. De zogenoemde 'opsporingsindicatie' is laag. De politie heeft weinig aanknopingspunten in de zaak. "Het is zeker geen onwil", benadrukt de woordvoerder.
*Amina is niet de echte naam van het baasje van Mosch, ze doet haar verhaal anoniem. Haar echte naam is bij de redactie bekend.