Kat Mosch beschoten met vuurwapen: dierenarts kan niks meer voor hem doen

Als kat Mosch (5) zaterdagochtend zwaargewond thuiskomt, brengt zijn baasje hem gelijk naar de dierenarts. Die doet een schokkende ontdekking bij het bekijken van de gemaakte röntgenfoto van de kat: Mosch is beschoten met een vuurwapen. Dit zien we bijna nooit, zegt de dierenarts. Mosch is niet te redden en de dierenarts moet hem laten inslapen.

"Ik heb er slapeloze nachten van", zegt Amina* uit Deurne. Ze heeft geen idee wie haar kat beschoten heeft. "Ik woon hier 25 jaar en heb nooit problemen gehad in de buurt." Nu haar kat is beschoten met een vuurwapen is ze voorzichtig en doet ze haar verhaal anoniem. "Wat als er een kind in de buurt was geweest?", verzucht ze. Mosch is al twee keer eerder thuisgekomen met vergiftigingsverschijnselen. "Hij moest braken en viel constant om." Beide keren overleeft hij het. "Mosch loopt hier vrij rond in de tuin en daaromheen, het kan zijn dat een buurman dat niet fijn vindt", gist ze naar de reden voor de beschieting. De dierenarts constateert zaterdagochtend twee kleine ronde wondjes aan beide kanten van de flank. "Ze lijken recht tegenover elkaar te zitten, en lijken diep te zijn", valt in het behandelrapport te lezen. Vuurwapen

Een röntgenfoto bevestigt het vermoeden van dierenarts. De kogel is dwars door het lijf van Mosch gegaan. Daarbij zijn de nieren en darmen geraakt. Er rest de dierenarts niets anders dan Mosch te laten inslapen. De kat heeft teveel schade en bloedverlies geleden.