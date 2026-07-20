Gemeente Waalre biedt digitale nieuwsbrief

De gemeente Waalre verzendt elke dinsdag een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van de gemeente.

Gevonden voor jou

Inwoners van Waalre die op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws uit de gemeente, kunnen zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. Deze wordt wekelijks op dinsdag verstuurd. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

Naast de nieuwsbrief biedt de gemeente ook een nieuwsarchief aan op haar website. Hier kunnen oudere nieuwsberichten worden teruggevonden. Het archief bevat een kalender waarmee specifieke datums geselecteerd kunnen worden.

Nieuws volgen via RSS

Voor wie liever nieuws via een RSS-feed leest, heeft de gemeente ook een optie. Met een RSS-reader kunnen gebruikers zich abonneren op een feed die het nieuws automatisch toont. Deze is eveneens via de gemeentelijke website beschikbaar.

Meer informatie over de nieuwsbrief, het nieuwsarchief en de RSS-feed is te vinden op de website van de gemeente Waalre.