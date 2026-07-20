Vakantieopening Goed voor Mekaar Waalre

Goed voor Mekaar Waalre is tijdens de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Van 27 juli tot en met 14 augustus kun je alleen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur contact opnemen.

Gevonden voor jou

De organisatie Goed voor Mekaar Waalre past haar openingstijden aan vanwege de vakantieperiode. Gedurende drie weken, van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus, zijn ze alleen op drie dagen in de week beschikbaar.

Op deze dagen kun je tussen half tien en twaalf uur ’s ochtends bellen naar hun telefoonnummer. Na deze periode worden de reguliere openingstijden weer hervat.

Vanaf 17 augustus weer normaal

Vanaf maandag 17 augustus is Goed voor Mekaar Waalre weer elke werkdag bereikbaar. Buiten de vakantieperiode zijn ze dus niet beperkt in hun openingstijden.

De organisatie richt zich op ondersteuning in de gemeente Waalre en is een belangrijke plek voor inwoners die hulp nodig hebben. Door de aangepaste tijden kan het handig zijn om je contactmoment goed te plannen.