Inloopspreekuur SamenWijzer gesloten tijdens zomervakantie

Het inloopspreekuur van SamenWijzer in Waalre is van 24 juli tot 14 augustus gesloten vanwege de zomervakantie.

Gevonden voor jou

Het spreekuur van SamenWijzer, dat normaal plaatsvindt in het Medisch Centrum Aalst, gaat tijdelijk dicht vanwege de vakantieperiode. Dit betekent dat inwoners van Waalre in deze weken geen fysieke hulp kunnen krijgen op locatie.

SamenWijzer biedt normaal gesproken ondersteuning en advies op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg, Inkomensondersteuning en Inburgering. Tijdens de sluiting kunnen vragen hierover telefonisch of per e-mail worden gesteld.

Alternatieve contactmogelijkheden

Wie hulp nodig heeft, kan bellen naar 040 228 2500 of een e-mail sturen naar [email protected]. Deze alternatieven blijven beschikbaar zolang het inloopspreekuur gesloten is.

Vanaf 15 augustus is SamenWijzer weer geopend en kunnen inwoners weer terecht voor advies en ondersteuning op locatie in Aalst.