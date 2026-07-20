Energiebesparing tijdens vakantie: handige tips

Met kleine voorbereidingen bespaar je energie in huis tijdens je vakantie. Dit helpt niet alleen je portemonnee, maar is ook goed voor het milieu.

Gevonden voor jou

De zomervakantie is begonnen en veel mensen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Voordat je vertrekt, kun je eenvoudig energie besparen door apparaten volledig uit te schakelen. Trek bijvoorbeeld opladers uit het stopcontact en gebruik een stekkerdoos met schakelaar om meerdere apparaten in één keer uit te zetten. Zo voorkom je sluipverbruik.

Ook je koelkast en vriezer kunnen energiezuiniger worden gebruikt. Ruim je koelkast op en gebruik producten die bijna over de datum zijn. Heb je een tweede koelkast? Combineer alles in één koelkast en schakel de andere uit. Vergeet niet om de uitgeschakelde koelkast schoon te maken en de deur op een kier te laten om schimmel en nare geurtjes te voorkomen. Een vriezer met een laagje ijs verbruikt meer energie, dus ontdooien kan ook helpen om te besparen.

Laatste rondje door het huis

Vlak voor vertrek is het slim om nog één keer door je huis te lopen. Controleer of alle lampen uit zijn en of apparaten zijn uitgeschakeld. Met deze voorbereidingen voorkom je onnodig energieverbruik terwijl je geniet van je vakantie.

Meer tips en nieuws vind je via de website van de gemeente Waalre.