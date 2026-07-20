LED-bord waarschuwt tegen inbrekers in Waalre

Een LED-bord in het centrum van Waalre moet inwoners bewust maken van het risico op woninginbraken tijdens de vakantieperiode. Het bord is geplaatst in aanloop naar de bouwvak en blijft twee weken zichtbaar.

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Inbrekers maken graag gebruik van de afwezigheid van bewoners, vooral tijdens vakantieperiodes. Dit bleek afgelopen kerstvakantie in Waalre, waar het aantal woninginbraken toen steeg. Om een herhaling te voorkomen, staat er nu een LED-bord in het centrum van de gemeente dat inwoners oproept om hun woning goed te beveiligen.

De vakantieperiode is voor inbrekers ideaal, omdat veel woningen wekenlang onbeheerd blijven. Het LED-bord moet bewoners aansporen om maatregelen te nemen, zoals het goed afsluiten van ramen en deuren en het gebruik van tijdschakelaars voor verlichting. Ook wordt geadviseerd om buren te vragen een oogje in het zeil te houden, de post weg te halen en eventueel hun auto op de oprit te parkeren.

Tips tegen inbraak

Met eenvoudige stappen kunnen inwoners hun woning een bewoonde indruk geven. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van alle toegangen, inclusief eventuele achterpoorten. Door verlichting op tijdschakelaars te gebruiken, lijkt het alsof er iemand thuis is. Verder is het verstandig om buren te vragen regelmatig te controleren of alles nog goed afgesloten is.

Volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kan een goed beveiligde woning de kans op een inbraak met 90 procent verminderen. Het PKVW biedt een checklist waarmee bewoners kunnen controleren of hun huis voldoende beveiligd is.

Preventieve actie in Waalre

Het LED-bord is vorige week geplaatst en blijft tot twee weken na de start van de bouwvak zichtbaar. De gemeente hoopt hiermee niet alleen mogelijke inbrekers af te schrikken, maar ook het veiligheidsgevoel onder inwoners te vergroten. In andere gemeenten bleek een vergelijkbare actie effectief te zijn.

Bij verdachte situaties wordt inwoners geadviseerd om direct het alarmnummer 112 te bellen. Samen met oplettende buren kan zo worden bijgedragen aan een veiligere omgeving.