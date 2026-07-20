Excursie door Sparrenrijk trekt veel belangstelling

In natuurgebied Sparrenrijk vond op 15 juli een informatieve excursie plaats. Bezoekers kregen uitleg over de veranderingen in het bos en hoe deze bijdragen aan natuurherstel. De excursie werd druk bezocht en positief ontvangen.

Gevonden voor jou

Een groep belangstellenden trok op 15 juli door het natuurgebied Sparrenrijk om meer te weten te komen over de werkzaamheden die daar de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Tijdens de wandeling gaf een gids uitleg over hoe het bos wordt omgevormd van een productiebos naar een gevarieerder en natuurlijker gebied.

De aanwezigen hoorden onder andere waarom bepaalde bomen zijn gekapt, waar nieuwe inheemse planten zijn aangeplant en hoe het laten liggen van dood hout de biodiversiteit versterkt. Ook werd stilgestaan bij het belang van rustgebieden voor dieren en hoe het bos beter wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Veel vragen en positieve reacties

De excursie trok veel belangstelling en leverde een levendige interactie op tussen de gids en de deelnemers. De groep stelde vragen over de veranderingen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. De gids gaf inzicht in de lange termijnvisie voor Sparrenrijk en de voordelen voor zowel planten als dieren.

De avond werd door de deelnemers als leerzaam en inspirerend ervaren. Het enthousiasme en de positieve reacties maakten van de excursie een geslaagde bijeenkomst in het Boxtelse natuurgebied.