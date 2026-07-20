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Zwaargewonde bij ongeluk op A59, weg weer open
Vandaag om 14:38 • Aangepast vandaag om 17:04
Een busje is maandagmiddag achterop een vrachtwagen gereden op de A59 ter hoogte van knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer. Er zijn bij het ongeluk twee gewonden gevallen, onder wie een ernstig gewonde. De A59 was in de richting Den Bosch volledig afgesloten. Rond kwart over vier was de weg weer vrijgegeven.
Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Hoe het ongeluk rond kwart over twee kon gebeuren, is nog niet bekend.
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