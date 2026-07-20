Zwaargewonde bij ongeluk op A59, weg weer open

Een busje is maandagmiddag achterop een vrachtwagen gereden op de A59 ter hoogte van knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer. Er zijn bij het ongeluk twee gewonden gevallen, onder wie een ernstig gewonde. De A59 was in de richting Den Bosch volledig afgesloten. Rond kwart over vier was de weg weer vrijgegeven.

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