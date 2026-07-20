Vergunning aangevraagd voor tandartspraktijk in Helmond

Er is een aanvraag ingediend voor een vergunning om een tandartspraktijk te vestigen aan de Dorpsstraat 125 in Helmond. De aanvraag is op 7 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente.

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De plannen voor de tandartspraktijk zijn op dit moment alleen bekendgemaakt en liggen niet ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders moet nog een beslissing nemen over de aanvraag.

Als de vergunning wordt verleend, zal dit worden gepubliceerd door de gemeente Helmond. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.