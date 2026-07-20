Willy en René: 'Argentinië was nu nóg onsportiever dan in 1978'

"Een schande voor het voetbal en finale-onwaardig". Ex-internationals en PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof kunnen hun ergernis over verliezend WK-finalist Argentinië maar moeilijk verbergen. 48 jaar geleden speelden zij zelf tegen Argentinië in een keiharde WK-finale, maar nu waren de Argentijnen volgens hen nóg onsportiever. "Het had niks met voetbal te maken."

"Het was nu nog veel harder, het was toen ook wel gemeen maar het ging wel meestal om de bal", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Nu was het steeds shirtje trekken, in de rug lopen en doorrollen." "Godzijdank dat Spanje wereldkampioen is geworden", zegt René. Eén van de Argentijnen die zich nogal liet gaan, was ex-Ajacied Tagliafico en tot schrik van René las hij deze week dat PSV aan deze speler wordt gelinkt. "Ik zou zeggen: laat hem asjeblieft lekker daar blijven, want die kunnen wij niet gebruiken. Die hoort niet bij PSV. Een winnaarsmentaliteit is mooi, maar niet zo. Duwen, trekken, schoppen slaan. Het is onvoorstelbaar."

Het is niet erg verbazingwekkend dat Argentinië de Fair Play Award dit WK niet heeft gekregen, die eer viel het Nederlands Elftal ten deel. Toch nog een prijs, constateren de gebroeders opgetogen. "Verder hebben we een matig toernooitje gespeeld", zegt René. "Stel dat Arne Slot de nieuwe bondscoach wordt dan zal-ie wel wat spelers moeten vervangen. Met name Virgil van Dijk en Memphis Depay zullen wel afscheid nemen." Hij ziet in Slot een geschiktere coach dan in Michael Reiziger die ook wordt genoemd. "Ik vind hem een goeie jongen, een leuke jongen, maar geen bondscoach."

"Nigel de Jong had Peter Bosz moeten vastleggen."

Eigenlijk is PSV-coach Peter Bosz volgens René de meest geschikte opvolger van Ronald Koeman als bondscoach. "Maar die zit de komende twee jaar nog hier. Maar als ik Nigel de Jong (red. de technische baas van de KNVB) was dan had ik Bosz in februari vastgelegd. Ik ben er wel blij dat het niet is gebeurd, want dan komen er nog twee landstitels bij." En wat René betreft, gaat PSV op deze titeljacht met ongeveer dezelfde selectie als vorig jaar: "Los van wat er al weg is, zie ik er niet veel vertrekken. Ook Veerman moet eigenlijk nog een jaar of twee hier blijven." Willy verwacht ook geen enorme uittocht, maar hij zou het juist wel begrijpen als Joey Veerman zijn geluk in het buitenland gaat beproeven. "Die heeft hier alles bereikt wat hij wilde, die wil een stap maken en dat begrijp ik ook wel." Ook wijst Willy op de situatie van twee jaar terug toen er bijna niemand wegging, terwijl er wel spelers waren die een stap hadden willen maken. "En dat pakte helemaal verkeerd uit. We wachten wel af, ik heb er alle vertrouwen in dat Earnest Stewart zorgt dat er een goede selectie staat."