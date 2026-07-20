Bewoners ruiken gaslucht: nieuw verkeersbord blijkt de boosdoener

Een nieuw verkeersbord aan de Kolfbaanstraat in Breda heeft maandagmiddag voor een gaslek gezorgd. De paal van het bord bleek per ongeluk dwars door een gasleiding te zijn gezet.

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De gemeente had het verkeersbord voor een invalideparkeerplaats maandagochtend geplaatst. Nog geen paar uur later roken omwonenden een gaslucht rond het nieuwe bord.

De brandweer werd ingeschakeld. Al snel bleek waar het mis was gegaan: de paal stond precies in een gasleiding. De brandweer verwijderde het verkeersbord en hield de situatie met meetapparatuur in de gaten. Netbeheerder Enexis heeft het lek vervolgens weer gedicht.