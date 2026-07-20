Dussen start eigen buurtpreventieteam

Dussen heeft vanaf maandag een buurtpreventieteam. Burgemeester Egbert Lichtenberg onthulde een buurtpreventiebord in het dorp en gaf zo het startsein. Het team sluit zich aan bij Buurtpreventie Altena, dat actief is in de gemeente. Tien vrijwilligers gaan verdachte situaties delen via WhatsApp.

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Met de komst van het buurtpreventieteam in Dussen wordt het netwerk van Buurtpreventie Altena verder uitgebreid. Dit netwerk werkt al jaren aan veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Altena. Vrijwilligers van Buurtpreventie Altena houden verdachte situaties in de gaten en delen deze informatie met elkaar. De samenwerking tussen inwoners, gemeente, politie en andere partners vormt een belangrijke basis voor deze aanpak.

Burgemeester Lichtenberg benadrukte tijdens de onthulling van het buurtpreventiebord het belang van buurtpreventieteams. Volgens hem zijn deze teams cruciaal in een tijd waarin risico’s toenemen en weerbaarheid steeds belangrijker wordt. Hij vindt dat het team in Dussen bijdraagt aan verbondenheid in het dorp en de veiligheid vergroot.

Vrijwilligers en WhatsApp

Het nieuwe team in Dussen bestaat uit tien vrijwilligers. Zij beheren meerdere WhatsAppgroepen waarin verdachte of onveilige situaties snel gedeeld worden. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners nog alert en betrokken blijven bij hun omgeving.

Met de start van Buurtpreventie Dussen hoopt de gemeente Altena dat meer dorpen en kernen geïnspireerd raken om zich aan te sluiten bij het netwerk. Samenwerking en betrokkenheid zijn volgens de gemeente essentieel voor een prettige en veilige leefomgeving.