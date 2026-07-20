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Gemeentehuis Land van Cuijk gesloten op 27 juli
Gisteren om 16:31 • Aangepast vandaag om 09:29
Het gemeentehuis blijft maandag 27 juli de hele dag dicht vanwege Daags na de Tour.
Het gemeentehuis is volgende week maandag niet geopend. Dit komt door het evenement Daags na de Tour. Dit jaarlijks terugkerende wielerfeest zorgt voor veel drukte in de omgeving.
Hoewel het gemeentehuis gesloten is, blijft de gemeente telefonisch bereikbaar. Tot vijf uur 's middags kunnen inwoners bellen voor vragen of hulp. Het is dus mogelijk om bepaalde zaken telefonisch af te handelen.
Wie op 27 juli persoonlijk langs wil komen bij het gemeentehuis, moet een andere dag kiezen. Houd rekening met de drukte door het evenement in de omgeving.
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