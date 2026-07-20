Breda organiseert ScleroHop Bier Festival

Op zaterdag 22 augustus verandert De Asterdhoeve in Breda in het ScleroHop Bier Festival. Het evenement draait van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds om speciaalbier, livemuziek en bewustwording. De dag staat in het teken van sclerodermie, een zeldzame aandoening. Bezoekers kunnen genieten en tegelijkertijd aandacht vragen voor deze ziekte.

Gevonden voor jou

De Asterdhoeve aan de Rietdijk 6 wordt het decor voor het ScleroHop Bier Festival. Het festival combineert gezelligheid met een goed doel: bewustwording en steun voor onderzoek naar sclerodermie, een weinig bekende en ingrijpende ziekte.

Speciaalbierliefhebbers worden verrast door unieke brouwers terwijl fijne livemuziek voor een ontspannen sfeer zorgt. Het festival biedt niet alleen een plek om samen te komen, maar ook om verhalen te delen en meer begrip voor sclerodermie te creëren.

Genieten en bewustwording

ScleroHop is meer dan een traditioneel bierfestival. Het initiatief richt zich op verbinding en betekenisvolle momenten. Bezoekers kunnen proeven, luisteren en genieten van een dag die draait om samenkomen en het vergroten van kennis over deze zeldzame aandoening.

Het festival vindt plaats midden in Breda en staat open voor iedereen. Of je nu komt voor het speciaalbier, de muziek, of om meer te leren over sclerodermie, er is voor ieder wat wils.