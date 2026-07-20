Politie zoekt nog drie mannen na grote vechtpartij op Grote Markt

De politie is nog op zoek naar drie mannen die betrokken zijn geweest bij de grote vechtpartij op de Grote Markt in Breda, eind mei. Ze krijgen 48 uur de tijd om zichzelf te melden. Eerder werden al tien mannen aangehouden.

De vechtpartij ontstond op zaterdagavond 23 mei. De ene groep was in Breda voor een vrijgezellenfeest, de andere voor een kroegentocht. Een ruzie tussen de twee liep volledig uit de hand. Er werd gegooid met stoelen, tafels, kaarsen en asbakken. Bezoekers op de terrassen raakten gewond en meerdere terrassen liepen schade op.

De politie startte direct een onderzoek en hield begin juli al tien verdachten aan. Nu worden nog drie mannen gezocht. Melden zij zich niet binnen 48 uur, dan dan toont de politie hen herkenbaar online en op tv.

De gezochte mannen

De eerste gezochte man droeg een zwart T-shirt en een zwarte korte broek. Hij had opgeschoren haar en een tatoeage op zijn rechterarm.

De tweede man was gezet, had donker haar met inhammen en droeg een wit T-shirt, een blauwe korte broek en Nike-sneakers. Zijn zonnebril hing aan de hals van zijn shirt.

De derde man droeg een blauw T-shirt, een lichtgekleurde spijkershort en witte schoenen met donkere veters. Hij had een tatoeage op zijn linkerarm en droeg een medaille om zijn nek.