Rots en Water training voor kinderen in Deurne

Kinderen van groep 6 tot en met 8 kunnen in Deurne deelnemen aan de Rots en Water training. Deze cursus richt zich op sociale vaardigheden en zelfvertrouwen en start op dinsdag 15 september in sporthal De Springplank.

Gevonden voor jou

De Rots en Water training is speciaal ontwikkeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Tijdens acht actieve bijeenkomsten leren zij onder meer grenzen stellen, beter omgaan met boosheid en op een goede manier nee zeggen. Ook ouders worden bij de training betrokken en sluiten aan bij les 2, 5 en de laatste les op dinsdag 10 november.

De training vindt plaats in sporthal De Springplank aan de Keltenstraat 18 in Deurne. De bijeenkomsten duren telkens anderhalf uur, van kwart voor vier tot kwart over vijf in de middag. Naast groepsactiviteiten krijgen de kinderen soms oefeningen mee om thuis samen met hun ouders te doen.

Wat leer je?

Met behulp van spel en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen en lichaamshouding. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe anderen hen zien en of ze stevig in hun schoenen staan. De training is bedoeld om sociale vaardigheden te verbeteren, eigen keuzes te leren maken en rekening te houden met anderen.

De eerste bijeenkomst op dinsdag 15 september start met een kort kennismakingsgesprek. Trainers Mijs van Horne van de LEVgroep en Ellen Flinkers van Zorg in Deurne begeleiden de kinderen tijdens de cursus.

Deelnemen aan deze training is op eigen risico. Kinderen en ouders die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via de website van LEV Deurne.