Flinke vertraging door kettingbotsing met zeven auto's op A58

Zeven auto's zijn maandagmiddag op elkaar gebotst bij een kettingbotsing op de A58 bij Moergestel. Door het ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Eindhoven naar Tilburg. Verkeer kan via de vluchtstrook langs het ongeval rijden, maar moet rond half vijf rekening houden met een vertraging van ruim een half uur.

Rijkswaterstaat verwacht dat het lang gaat duren voordat alle zeven auto's zijn opgehaald door een berger.