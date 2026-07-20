Niet de politie maar Rijkswaterstaat gaat handhaven op Merwedebrug
Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen straks niet de politie maar Rijkswaterstaat achter zich aan. De wegbeheerder laat maandag weten zelf de handhaving op zich te nemen. Dat nieuws komt nadat de afgelopen dagen nog volop vrachtwagens over de brug reden, terwijl die volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is voor zwaar verkeer.
Voordat Rijkswaterstaat kan gaan handhaven, moet er nog het nodige geregeld worden. Zo moeten er camera's komen en moet de bebording worden aangepast. Als dat allemaal klaar is, gaat Rijkswaterstaat zelf controleren. Daarvoor worden weginspecteurs met een zogenoemde boa-status ingezet. Bij de handhaving werkt Rijkswaterstaat samen met de politie en het Openbaar Ministerie.
Oproep aan chauffeurs
Tot die tijd doet Rijkswaterstaat een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven om de brug niet te gebruiken. "Elke vrachtwagen die de brug niet passeert, draagt direct bij aan de constructieve veiligheid van de brug."
Volgens de wegbeheerder neemt de belasting op de brug af als minder zwaar verkeer gebruikmaakt van de route. Als dat niet gebeurt, kunnen volgens Rijkswaterstaat zwaardere verkeersmaatregelen nodig zijn.
Sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet meer over de Merwedebrug op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Uit onderzoek bleek dat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd gedacht. Om verdere belasting van de brug te voorkomen, besloot Rijkswaterstaat zwaar verkeer te weren.
Veel vrachtwagens rijden nog over brug
Ondanks het verbod rijden er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Maandag gingen er nog honderden vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat begrijpt dat het verbod grote gevolgen heeft voor transporteurs, chauffeurs en andere ondernemers, maar verwacht dat ze zich er wel aan houden.
"Wij realiseren ons dat het verbod veel impact heeft. Voor transporteurs, ondernemers en chauffeurs betekent dit extra reistijd, aangepaste routes en onzekerheid", aldus de wegbeheerder. "Tegelijkertijd mogen er geen compromissen worden gesloten als het gaat om de veiligheid van onze infrastructuur."