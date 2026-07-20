Rijkswaterstaat gaat handhaven op Merwedebrug, maar nog niet meteen

Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen straks niet de politie maar Rijkswaterstaat achter zich aan. De wegbeheerder laat maandag weten zelf de handhaving op zich te nemen. Dat nieuws komt nadat de afgelopen dagen nog volop vrachtwagens over de brug reden, terwijl die volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is voor zwaar verkeer.

Voordat Rijkswaterstaat kan gaan handhaven, moet er nog het nodige geregeld worden. Zo moeten er camera's komen en moet de bebording worden aangepast. Als dat allemaal klaar is, gaat Rijkswaterstaat zelf controleren. Daarvoor worden weginspecteurs met een zogenoemde boa-status ingezet. Bij de handhaving werkt Rijkswaterstaat samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Oproep aan chauffeurs

Tot die tijd doet Rijkswaterstaat een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven om de brug niet te gebruiken. "Elke vrachtwagen die de brug niet passeert, draagt direct bij aan de constructieve veiligheid van de brug."