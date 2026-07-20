Man (19) loopt ernstig hoofdletsel op bij mishandeling in Uden

Een 19-jarige man uit Veghel is gewond geraakt bij een mishandeling in het centrum van Uden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juli, meldt de politie maandag. Volgens de politie heeft de man ernstig hoofdletsel opgelopen.

De politie kreeg een melding van een vechtpartij rond drie uur in de nacht aan de St. Janstraat. Daar zou een opstootje aan vooraf zijn gegaan.

Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, vonden ze het slachtoffer. Hij was inmiddels weer aanspreekbaar, maar was wel een tijdje buiten bewustzijn geweest. In het ziekenhuis bleek later dat hij ernstig hoofdletsel had opgelopen.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van de mishandeling en roept mensen op om zich te melden als ze iets hebben gezien of als ze camerabeelden hebben.