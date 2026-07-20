Vier jongens veroordeeld voor gewelddadige ontvoering tijdens 'date'

Vier jongens zijn maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor een gewelddadige beroving en ontvoering van een 69-jarige man uit Gilze. Zij krijgen verschillende straffen, waaronder taak- en leerstraffen, verplichte begeleiding en het betalen van schadevergoedingen.

Geweld in groepsverband Dankzij DNA-onderzoek konden de verdachten worden aangehouden. Omdat zij minderjarig waren, mochten zij de rechtszaak in vrijheid afwachten. De behandeling vond achter gesloten deuren plaats. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de jongens hun leven gebeterd en zijn ze niet opnieuw in aanraking gekomen met politie en justitie.

De daders namen geld, een horloge, sieraden, pasjes en een zonnebril mee. Daarna lieten ze het slachtoffer gaan. Hij waarschuwde de politie. Een paar maanden later probeerde een van de jongens met zijn pinpas geld op te nemen.

Toen hij op de Celebeslaan in Eindhoven uit zijn auto stapte, werd hij mishandeld. De jongens pakten zijn sleutels af, zetten hem op de achterbank, deden een zak over zijn hoofd en bedreigden hem met een mes. Daarna reden ze uren met hem rond. De man wist kort te ontsnappen, maar viel door de pijn en werd opnieuw in de auto gezet.

Op 17 augustus 2024 maakten vijf jongens via een datingsite een afspraak met de man. Hij dacht dat hij een vrouw zou ontmoeten, maar werd in Eindhoven beroofd door de jongeren, die toen nog allemaal minderjarig waren.

Tijdens de zitting bekenden de verdachten hun betrokkenheid. De rechtbank veroordeelde hen voor diefstal met geweld in groepsverband en het ontvoeren en vasthouden van het slachtoffer.

Taakstraf

Een van de jongens krijgt een taakstraf van 130 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij zich houden aan voorwaarden, zoals begeleiding door de jeugdreclassering, een jeugdcoach en behandeling of therapie. Daarnaast moet hij naar school, werken of een andere dagbesteding volgen. Hij moet samen met de andere daders in totaal bijna 9000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

Een andere verdachte, die toen 13 jaar was, krijgt een leerstraf van 50 uur en een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. Een leerstraf houdt in dat hij een verplichte cursus of training moet doen. De rechtbank hield rekening met zijn jonge leeftijd en het feit dat hij volgens de rechtbank onder invloed stond van oudere jongens. Hij moet meewerken aan begeleiding door de jeugdreclassering, een jeugdcoach accepteren en naar school of een andere dagbesteding gaan.

Deze jongen was daarnaast betrokken bij andere strafbare feiten, zoals het stelen van een sieradenkist met sieraden uit een huis, babbeltrucs bij ouderen en het pinnen met een gestolen pinpas. Hij moet een gestolen goudkleurige ketting teruggeven aan een van de slachtoffers.

Excuusbrief

De derde verdachte schreef een excuusbrief aan het slachtoffer. Hij krijgt een leerstraf van 20 uur en een taakstraf van 130 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Ook hij moet begeleiding accepteren, een goede dagbesteding hebben, inzicht geven in zijn sociale contacten en meebetalen aan de schadevergoeding.

De vierde verdachte, geboren in 2007, had volgens de rechtbank een belangrijke rol. Hij was betrokken bij babbeltrucs, regelde dat anderen meegingen, bepaalde slachtoffers, onderhield contact met degene die de slachtoffers belde en hielp bij het opnemen van geld.

Hij krijgt 43 dagen jeugddetentie, gelijk aan de tijd die hij al heeft vastgezeten, en een taakstraf van 150 uur, waarvan 90 uur voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij begeleiding van de jeugdreclassering, moet hij hulp accepteren, inzicht geven in zijn financiën, blijven werken en stabiel wonen.

Hij moet samen met de andere daders een vergoeding van ruim 3700 euro voor materiële schade en 5000 euro voor emotionele schade betalen aan het slachtoffer. Een eerder in beslag genomen dure Balenciaga-tas krijgt hij niet terug, omdat die is gebruikt bij de strafbare feiten.