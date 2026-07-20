Gewonde bij ongeluk met stadsbus en auto in Tilburg

Bij een ongeluk in Tilburg waarbij een stadsbus en een auto betrokken waren, is maandag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Ringbaan-Noord in Tilburg.

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Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oude Lind en Ringbaan-Noord. Het slachtoffer zat in de personenauto en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.