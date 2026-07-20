Nieuwe wandelroute onthult geschiedenis van Lieshout

Heemkundekring 't Hof van Liessent heeft een historische wandelroute geopend in Lieshout. Voorzitter Louis Doomernik opende de route afgelopen vrijdag, samen met wethouders Monika Slaats en Nicole Otten. De wandeling voert langs bijzondere plekken en vertelt de geschiedenis van het dorp. Wandelaars kunnen onderweg luisteren naar uitleg in het Nederlands of het lokale dialect.

Gevonden voor jou

Vanaf nu kunnen inwoners en bezoekers van Lieshout de geschiedenis van het dorp al wandelend ontdekken. Heemkundekring 't Hof van Liessent heeft een nieuwe wandelroute ontwikkeld, gebaseerd op hun uitgebreide archief met historische foto's en verhalen. De route werd vrijdag officieel geopend door voorzitter Louis Doomernik, samen met twee wethouders.

De wandeling loopt langs bijzondere plekken en gebouwen in Lieshout, waaronder voormalige historische locaties. Tijdens de route krijgen wandelaars meer informatie over het verleden van het dorp. De teksten zijn ingesproken door ereleden Nelly de Groot en Henny Bevers en zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als het Liessentse dialect. Zo blijft niet alleen de geschiedenis, maar ook het lokale dialect bewaard.

Geschiedenis voor iedereen

De heemkundekring wil met de wandelroute het erfgoed van Lieshout zichtbaar en toegankelijk maken. De route is geschikt voor zowel inwoners als bezoekers van Laarbeek. In de toekomst wil de kring de route uitbreiden en aanpassen voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen op basisscholen.

Route op papier én digitaal

De wandelroute is beschikbaar op papier en digitaal. De papieren versie is te verkrijgen bij het Bavaria Brouwerij Café op de Heuvel en in de heemkamer aan de Dorpsstraat 13. Wandelaars kunnen de digitale route volgen via de Ontdek Laarbeek-app, waar ook de gesproken uitleg te vinden is.