Sint-Michielsgestel zoekt vrijwilligers voor speciaal magazine

De gemeente Sint-Michielsgestel en Bint Welzijn werken samen aan een bijzonder vrijwilligersmagazine. Ze zijn op zoek naar verhalen, reporters en een fotograaf om vrijwilligerswerk in de gemeente in beeld te brengen.

Gevonden voor jou

2026 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilliger. Om dit te vieren willen Sint-Michielsgestel en Bint Welzijn inspirerende verhalen over vrijwilligers in de gemeente verzamelen. Het doel is een speciaal magazine waarin de gezichten achter het vrijwilligerswerk centraal staan.

Vrijwilligers kunnen hun eigen verhaal delen. Dit kan gaan over hun ervaringen, motivatie en wat het vrijwilligerswerk voor hen betekent. De verhalen worden door de organisatie opgetekend en krijgen een plek in het magazine.

Vrijwillige reporters gezocht

Daarnaast is er ook ruimte voor vrijwilligers die zelf aan de slag willen als reporter. Geïnteresseerden kunnen andere vrijwilligers interviewen en hun verhalen vastleggen. Er wordt gezocht naar maximaal vier reporters die deel willen uitmaken van een redactiegroep, samen met de gemeente en Bint Welzijn.

Fotograaf voor vrijwilligers

Om het magazine compleet te maken, is er behoefte aan een fotograaf. Deze vrijwilliger krijgt de taak om mooie foto’s te maken van de vrijwilligers. Zo worden de mensen achter het werk op een bijzondere manier in beeld gebracht.

De gemeente en Bint Welzijn hopen met het magazine te laten zien hoe waardevol vrijwilligers zijn voor Sint-Michielsgestel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres van Bint Welzijn.