73-jarige Waalwijker is boos over asielprobleem en beledigt burgemeester

'Een vieze dictator', zo noemde een 73-jarige man uit Waalwijk burgemeester Margreet van Driel van Papendrecht op Facebook. In zijn reactie staan meerdere strafbare teksten, waar hij achteraf enorm van baalt, meldt RTV Dordrecht. De pensionado biedt Van Driel persoonlijk excuses aan, maar aan een taakstraf ontkomt hij niet.

Redactie Geschreven door

Een verdachte met een hoorapparaat en een kunstknie zie je niet dagelijks in de rechtbank, maar Bas P. vormt maandag een uitzondering, schrijft RTV Dordrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hem namelijk vervolgen voor belediging en opruiing: het aansporen van anderen tot gewelddadig gedrag. Mikpunt van de Waalwijker is de Papendrechtse burgemeester Van Driel. In een online artikel van het Algemeen Dagblad waarschuwt zij dat haar gemeente achterloopt bij de opvang van asielzoekers.

"Het is ontzettend stom van mij geweest, ik had het nooit moeten doen."

P. ziet het bericht op Facebook en uit zijn woede in de reacties. 'Zorg dat ze zo bang wordt dat ze op de vlucht slaat. Dat wijf is ook zwaar gestoord, een vieze dictator. Opdonderen met dat vieze wijf, desnoods met geweld', schrijft hij. Digitaal rechercheurs zien zijn reactie, waar de burgemeester uiteindelijk aangifte van doet. Niet lang daarna wordt P., die nog nooit met politie of justitie in aanraking is gekomen, van zijn bed gelicht. Aan het begin van de zitting in de rechtbank van Dordrecht is P. meteen duidelijk. "Het is ontzettend stom van mij geweest, ik had het nooit moeten doen. Gewoon heel dom." De man is flink geschrokken van de aanhouding en slaapt slecht, geeft hij aan. Zijn Facebook-profiel verdwijnt daarom de prullenbak in, net als andere sociale media-accounts. Ook is hij met een handgeschreven brief en een bos bloemen bij Van Driel langs geweest, waar lievere woorden zijn uitgewisseld dan in zijn Facebook-reactie.

"Ik ben er klaar mee dat dit soort berichten constant op internet worden gedropt."