Aap die ontsnapte uit de Beekse Bergen is nog steeds iedereen te slim af

De aap die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog altijd niet terecht. De Kuifmangabey vertoeft sinds twee weken in een groenrijk gebied in de buurt van het safaripark, waar hij voortdurend in de gaten wordt gehouden. “Hij is slim, maar wij zijn slimmer dus we gaan hem vangen!”, vertelt zoöloog Martin van Hees.

In een bos zo’n tien kilometer van het safaripark staat een van de grote kooien waar Martin de aap in hoopt te vangen. “Ik leg er nu wat rozenblaadjes in, dat vindt hij heerlijk.” Wanneer de vangkooi dichtvalt, ontvangt Martin een sms’je en kan hij op camerabeelden zien wie er in de kooi zit. Af en toe is het vals alarm: “Onlangs zat er nog een egel in, daarom hebben we de val wat verhoogd.”

Een van de vallen die geplaatst is in de omgeving waar de aap zich bevindt. (foto: Floortje Steigenga)

Om het dier goed in de gaten te houden, zijn er tien camera’s opgehangen in de omgeving. “Door iedere dag te kijken wat hij doet en waar hij eet, kammen we het gebied steeds verder uit en kunnen we een val plaatsen op de plek waar hij het liefste komt”, legt Martin uit.



De Kuifmangabey laat zich moeilijk vangen, maar Martin ziet het beestje wel bijna iedere dag: “We hebben hem vanmorgen nog zien zitten in het veld hier vlakbij. Hij zat daar helemaal tevreden te eten en heeft daar zeker een half uur gezeten.” In onderstaande video is te zien hoe de aap in het veld zit te eten:

De aap op afstand met een verdovingspijltje neerschieten, doen zijn verzorgers liever niet: “We kunnen daarvoor niet dichtbij genoeg komen, dan heeft hij ons allang gezien.” Bovendien zit er volgens Martin ook een risico aan verdoven: “Als we hem raken en hij loopt weg richting het water, kan hij bijvoorbeeld verdrinken.”

Martin wandelt een stukje door het bosgebied en kijkt omhoog naar de bomen: “In het begin hebben we zo heel veel rondgelopen. Maar dat is eigenlijk kansloos. Hij herkent mij en blijft zéker niet op mij wachten. Daarom hebben we nu zoveel camera’s opgehangen zodat we ook op afstand kunnen zien waar hij zich ophoudt.”

Martin vult het voedsel in de kooi aan met lekkere hapjes voor de kuifmangabey (foto: Floortje Steigenga)

Ook dierenspecialist Rob van der Graaf houdt de aap goed in de gaten. Hij las over het ontsnapte beestje en bood zijn hulp aan. Martin loopt naar Rob toe, die met een verrekijker naar de bomen in de verte tuurt. “Je hebt hem toch niet wéér gezien?”, vraagt hij lachend. Rob grijnst en knikt. “Ja, echt! Hij zit daar in de boom.” Met een verrekijker ziet Martin uiteindelijk ook een zwarte stip tussen de takken in een hoge boom achterin een veld. Even later is de aap alweer verdwenen.

Martin en Rob houden de aap voortdurend in de gaten (foto: Floortje Steigenga)