Getuige komt niet opdagen en Roze Maandag op kermis: dit gebeurde vandaag

Eerste Roze Maandag voor nieuwe burgemeester van Tilburg, Russische bruidegoms trouwen alsnog en de vrachtwagens rijden toch over de onveilige Merwedebrug: Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

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Voor de Tilburgse burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk is deze editie van Roze Maandag extra bijzonder. Het is namelijk de eerste keer dat zij het evenement en de Tilburgse Kermis meemaakt als burgemeester van Tilburg. Op Instagram laat ze weten volop te genieten van de sfeer. "Wat een fantastisch feest". Hier lees je er meer over:

Merel en Demi waren jarenlang feestvriendinnen, totdat eerst Merel een hersentumor kreeg en een jaar later ook Demi. De beste vriendinnen uit Mierlo en Helmond steunen elkaar nu door scans, operaties en moeilijke momenten. Hun vriendschap veranderde van uitgaan naar samen op de bank met thee, maar hun band werd juist hechter. Samen begonnen ze een inzamelingsactie voor onderzoek naar hersentumoren. Check het hier.

Sergei en André uit Gemert wilden maandagochtend trouwen, maar hun tweede getuige kwam niet opdagen. Het Russische stel had via Facebook getuigen gezocht voor hun eenvoudige huwelijk. Toen ook een vrouw uit Eindhoven afhaakte, regelde trouwambtenaar Sabine op het laatste moment een nieuwe getuige: gemeentebode John sprong bij. Na zeven minuten kwamen de mannen als getrouwd stel het gemeentehuis uit. Lees hun verhaal hier.

Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen straks niet de politie maar Rijkswaterstaat achter zich aan. De wegbeheerder laat maandag weten zelf de handhaving op zich te nemen. Dat nieuws komt nadat de afgelopen dagen nog volop vrachtwagens over de brug reden, terwijl die volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is voor zwaar verkeer.

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