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Huizen natgehouden bij bermbrand die steeds dichterbij kwam
Vandaag om 18:50 • Aangepast vandaag om 19:05
De brandweer in Eindhoven had maandag aan het einde van de middag de handen vol aan een bermbrand. De brand aan de Jan Gielenlaan breidde zich uit richting het spoor en richting een aantal huizen.
Extra brandweerwagens werden opgeroepen. De brandweer wist de brand tot ongeveer 1500 vierkante meter te beperken.
Spoorbeheerder ProRail hield het spoor in de gaten, het treinverkeer had er uiteindelijk geen last van.
Een speciale crashtender van de brandweer met een waterkanon en een enorme watertank werd ingezet om water over de huizen te spuiten en zo de brand te blussen.
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