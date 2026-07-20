Huizen natgehouden bij bermbrand die steeds dichterbij kwam

De brandweer in Eindhoven had maandag aan het einde van de middag de handen vol aan een bermbrand. De brand aan de Jan Gielenlaan breidde zich uit richting het spoor en richting een aantal huizen.

Spoorbeheerder ProRail hield het spoor in de gaten, het treinverkeer had er uiteindelijk geen last van.

Een speciale crashtender van de brandweer met een waterkanon en een enorme watertank werd ingezet om water over de huizen te spuiten en zo de brand te blussen.