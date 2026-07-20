Grote natuurbrand Geffen: brand woedt nog onder de grond

In Geffen woedt een grote bosbrand in de buurt van de Oude Baan. Er is sprake van twee brandhaarden. Vanwege de droogte en de harde wind is door de brandweer opgeschaald. Rond acht uur is het sein brand meester gegeven.

De twee brandhaarden liggen een paar honderd meter uit elkaar. Het gaat om een gebied van 400 vierkante meter en een gebied van ongeveer 3000 vierkante meter. Het vuur zorgde in het begin voor veel rook, dat is rond acht uur veel minder geworden.

Nablussen gaat nog uren duren

Ondanks dat het sein brandmeester is gegeven, is de brandweer nog wel een tijd bezig met nablussen omdat de brand nog in de grond zit. Alle aanwezige brandweervoertuigen blijven voorlopig nog in Geffen om te blussen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zal het nablussen nog zo'n twee à drie uur duren. "Maar dat is een inschatting."

Water uit Geffense Plas gehaald

Zeker zes brandweerwagens zijn ingezet, net als een waterwagen en een waterkanon. Om de brand te blussen is water gehaald uit de Geffense Plas.

Het advies is om uit de rook te blijven en waar nodig ramen en deuren te sluiten.