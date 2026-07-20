Grote natuurbrand Geffen is geblust, flink gebied in de as gelegd

In Geffen heeft een grote bosbrand gewoed in de buurt van de Oude Baan. Er was sprake van twee brandhaarden. Vanwege de droogte en de harde wind werd door de brandweer opgeschaald. Rond kwart over tien heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord gemeld dat de brand is geblust.

De twee brandhaarden lagen een paar honderd meter uit elkaar. Het ging om een gebied van 400 vierkante meter en een gebied van ongeveer 3000 vierkante meter. Het vuur zorgde in het begin voor veel rook, dat werd rond acht uur veel minder. Op dat moment werd ook het sein brand meester gegeven.

Brand zat in de grond

Ondanks dat het sein brandmeester was gegeven, was de brandweer nog wel een een paar uur bezig met nablussen omdat de brand nog in de grond zat.

Alle aanwezige brandweervoertuigen bleven dan ook in Geffen om te blussen. Rond kwart over tien zijn de brandweerwagens teruggekeerd naar de kazerne.

Water uit Geffense Plas gehaald

Zeker zes brandweerwagens werden ingezet, net als een waterwagen en een waterkanon. Om de brand te blussen werd water gehaald uit de Geffense Plas.