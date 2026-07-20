Grote natuurbrand in Geffen: brandweer schaalt op vanwege droogte

In Geffen woedt een grote bosbrand in de buurt van de Oude Baan. Het vuur zorgt voor veel rook. Vanwege de droogte en de harde wind is er door de brandweer opgeschaald.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is de brandweer met veel voertuigen ter plaatse. Ze kan niet zeggen hoeveel voertuigen dat zijn.

Het advies is om uit de rook te blijven en waar nodig ramen en deuren te sluiten.