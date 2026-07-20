Kind en bestuurder gewond na botsing, automobiliste aangehouden

Bij een botsing tussen twee auto's in Tilburg is maandagavond een automobilist gewond geraakt. De bestuurster van de andere auto is aangehouden omdat ze mogelijk onder invloed van alcohol reed. Ook een klein kind dat bij haar in de auto zat moest worden behandeld in een ambulance.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes op de kruising van de Bredaseweg en de Daniel de Brouwerstraat.

De gewonde automobilist is in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn van het kind dat in de andere auto zat.

De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Een berger zal de beschadigde auto's weghalen.